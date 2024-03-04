شركة Lucidia تقود ثورة ألعاب Web3 في الشرق الأوسط

2024-03-04 21:59:33 - المصدر: شركة Lucidia

تطلق Lucidia مجموعة منتجات مبتكرة مكونة من 24 منتجًا، تدمج فيها تقنية blockchain" في محاولة لإعادة تعريف تجربة اللاعب، مستهدفة سوق الشرق الأوسط سريع النمو الذي يتميز بوفرة الشباب.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الشركة الناشرة الرائدة Lucidia واستوديو الألعاب لديها عن رؤيتها الطموحة لقيادة ثورة ألعاب Web3 في أسواقها المحلية. وتختص Lucidia في دمج تقنية blockchain في مجال الألعاب، ومن المقرر أن تعيد تعريف تجربة الألعاب من خلال مجموعتها الرائدة المبتكرة المكونة من 24 منتجًا. وتركز إستراتيجية الشركة على دمج الألعاب التقليدية مع الإمكانات التحويلية التي توفرها تقنية blockchain، بما يخدم مجتمع الألعاب الديناميكي سريع التوسع في الشرق الأوسط.

شارك فراس النمر، المدير المالي والشريك المؤسس لدى Lucidia، رؤيته للشركة قائلاً: "نحن نبني أنظمة تعيد تعريف جوهر الألعاب باستخدام قوة Web3. فالشرق الأوسط، بشبابه المفعم بالنشاط والحيوية وإمكاناته غير المستغلة، ليس مجرد سوق بالنسبة لنا - بل هو المستقبل. لذلك، ندعو مجتمعنا لمساعدتنا على رسم هذا المستقبل. فمجموعتنا المبتكرة المكونة من 24 منتجًا ليست سوى البداية. نحن لا نلعب ألعابًا فحسب، بل نضع معايير جديدة سويًا."

تستغل Lucidia قوة تقنية blockchain لإنشاء نماذج دخل جديدة وبناء المجتمعات.

فلا يقتصر النهج المبتكر لشركة Lucidia على تعزيز آليات اللعبة باستخدام تقنية blockchain، بل يتعلق أيضًا بإنشاء نموذج دخل جديد وإستراتيجيات لمشاركة المجتمع لتحتل الشركة من خلالها الصدارة في قطاع ألعاب Web3. ويمثل الشرق الأوسط، المعروف بوفرة الأجيال الشابة والاهتمام الشديد بالألعاب، بيئة مثالية لمنتجات Lucidia. ونظرًا لأن معظم السكان تقل أعمارهم عن 30 عامًا، توفر المنطقة سوقًا حيويًا متحمسًا لخوض تجارب الألعاب المبتكرة.

وقد تجاوزت قيمة سوق الألعاب العالمية 200 مليار دولار بحلول عام 2023، حيث يشهد الشرق الأوسط أسرع وتيرة نمو. ويسلط هذا التوسع السريع الضوء على الإمكانات والفرص الهائلة المتاحة في المنطقة لتوفير الألعاب المبتكرة كتلك التي تقدمها Lucidia.

"ينطوي تركيزنا بخصوص سوق الشرق الأوسط على تطوير محتوى محلي وتجارب ألعاب مخصصة لتتناسب مع الفروق الثقافية والتفضيلات في المنطقة. ومن المتوقع أن يمكّن هذا التوجه الإستراتيجي شركة Lucidia من الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق، والاستفادة من إمكانات المنطقة غير المستغلة لتعزيز مجتمع الألعاب النابض بالحياة"، وفقًا لقول النمر.

ومن المتوقع أن يهيمن تطوير Web3 على العِقد المقبل

حيث تسلط Lucidia الضوء أيضًا على الفرص الاستثمارية الكبيرة في مجال ألعاب Web3. وتهدف الشركة من خلال دعوة الاستثمارات الإستراتيجية إلى تعزيز نموها وتطويرها، وتقدم للمستثمرين فرصة للمشاركة في مشروع رائد في صناعة آخذة في التوسع سريعًا. كما تلتزم الشركة ببناء مجتمع مستدام ذاتيًا من اللاعبين والمطورين والمستثمرين، وإنشاء نظام بيئي يمكن أن يزدهر فيه الابتكار والمشاركة والنمو.

Lucidia

Lucidia

وبينما تستعدلمرحلة نمو كبيرة في عام 2024، تستعد الشركة لإطلاق منتجاتها وخدماتها المبتكرة، بهدف إعادة تعريف مفهوم الألعاب في الشرق الأوسط وخارجه. وتخطط، التي يقع مقرها في قلب المنطقة، للتعامل مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين من خلال المنصات الرقمية ومؤتمرات الألعاب الكبرى، ووضع معايير جديدة لما يمكن أن تحققه الألعاب في عصر.

للتواصل: فراس النمر، Feras@lucidia.io

نبذة عن Lucidia

Lucidia ، هي شركة استوديو ألعاب وناشرة رائدة مقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة، متخصصة في دمج تجارب الألعاب الكلاسيكية مع القدرات المبتكرة لتقنية blockchain ويؤهل هذا النهج Lucidia كمؤثر رئيسي في تحول صناعة الألعاب نحو Web3، حيث تقدم الدعم والحلول لاستوديوهات الألعاب والمطورين الذين يسعون للانتقال من الألعاب التقليدية (Web2) إلى الألعاب القائمة على تقنية blockchain.

وتستهدف Lucidia، بفضل مجموعة قوية مكونة من 24 منتجًا، جمهورًا متنوعًا، بهدف إعادة صياغة مشهد الألعاب من خلال تقديم حلول ألعاب متقدمة تلبي احتياجات اللاعبين والمطورين المعنيين في المنطقة. وتركز منتجاتها ليس فقط على دمج تقنية blockchain في الألعاب، بل تركز أيضًا على تقديم خدمات لمجموعة كبيرة من العملاء، بدءًا من هواة الألعاب إلى المطورين المحترفين الذين يسعون للاستفادة من فوائد Web3 في مشاريع الألعاب الخاصة بهم.