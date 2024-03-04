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أربيل في الصدارة.. أكثر من 14 ألف حالة طلاق في كوردستان خلال عام واحد

أربيل في الصدارة.. أكثر من 14 ألف حالة طلاق في كوردستان خلال عام واحد
أربيل في الصدارة.. أكثر من 14 ألف حالة طلاق في كوردستان خلال عام واحد
2024-03-04 22:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن مجلس القضاء الأعلى في اقليم كوردستان يوم الاثنين، احصائية حالات الزواج والطلاق خلال السنة الماضية. 

وذكر بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "530 الف و 87 حالة زواج سُجلت في عموم إقليم كوردستان خلال عام 2023 حيث تأتي السليمانية في المرتبة الاولى ب20 الف و 427 حالة و في اربيل سُجلت 17 ألفاً 543 حالة و 12 الفاً و 499 حالة في دهوك". 

وأضاف ان "حالات الطلاق المسجلة في الإقليم بلغت 14 ألفا و312 حالة اذ تصدرت اربيل محافظات كوردستان ب5857 حالة و في السليمانية سُجلت 5438 حالة و 2164 حالة في دهوك". 

وتابع البيان أن "حالات السماح بالزواج الثاني بلغت 83 حالة حيث كانت 34 منها في اربيل و 32 حالة في السليمانية و 17 حالة في دهوك".

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