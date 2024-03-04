أربيل في الصدارة.. أكثر من 14 ألف حالة طلاق في كوردستان خلال عام واحد
2024-03-04 22:24:03 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ اعلن مجلس القضاء الأعلى في اقليم كوردستان يوم الاثنين، احصائية حالات الزواج والطلاق خلال السنة الماضية.
وذكر بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "530 الف و 87 حالة زواج سُجلت في عموم إقليم كوردستان خلال عام 2023 حيث تأتي السليمانية في المرتبة الاولى ب20 الف و 427 حالة و في اربيل سُجلت 17 ألفاً 543 حالة و 12 الفاً و 499 حالة في دهوك".
وأضاف ان "حالات الطلاق المسجلة في الإقليم بلغت 14 ألفا و312 حالة اذ تصدرت اربيل محافظات كوردستان ب5857 حالة و في السليمانية سُجلت 5438 حالة و 2164 حالة في دهوك".
وتابع البيان أن "حالات السماح بالزواج الثاني بلغت 83 حالة حيث كانت 34 منها في اربيل و 32 حالة في السليمانية و 17 حالة في دهوك".