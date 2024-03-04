دوري أبطال آسيا.. العين يهزم النصر بقيادة رونالدو

2024-03-04 22:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

حقق العين الإماراتي، انتصارا ثمينا، على ملعبه، أمام النصر السعودي، مساء اليوم الإثنين، (4 آذار 2024)، في قمة مشحونة بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ونجح العين في تحييد خطورة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وخطف هدفا مستحقا كان وحيدا في اللقاء، ووضع "الزعيم" في موقع قوة قبل لقاء الإياب.

وسجل المغربي سفيان رحيمي الهدف الوحيد "للبنفسجي"، في الدقيقة 44، مستغلا تمرير بينية من الباراغواياني كاكو.

وأنقذ حارس مرمى العين، خالد عيسى، فريقه من هدف لكريستيانو رونالدو، في الدقيقة 80، بعد تصد استثنائي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرد مدافع النصر، الإسباني إيميريك لابورت، في الدقيقة 94، بعد ضربه بشكل متعمد لاعب العين، بندر الأحبابي.

وسيستضيف نادي النصر غريمه العين، في لقاء العودة، الاثنين المقبل 11 مارس آذار الحالي، على أن يتأهل الفائز بينهما لملاقاة الفائز من موقعة الهلال والاتحاد، في نصف نهائي البطولة.







