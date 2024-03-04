رغم إطلاق سراحه بأمر السوداني.. ياسر الجبوري ممنوع من مغادرة الأراضي العراقية

2024-03-04 22:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أُبلغ الناشط والمدون ياسر الجبوري، بصفته مواطن أيرلندي، بأنه لن يُسمح له بمغادرة العراق كما هو متوقع، وذلك بعد أيام من التأكد من إسقاط جميع التهم الموجهة إليه، بحسب موقع "breakingnews" الايرلندي.

واعتقلت الشرطة العراقية ياسر الجبوري يوم الاثنين من الأسبوع الماضي بعد أن حاول ركوب طائرة عائدة إلى دبلن بعد رحلة لزيارة والدته المريضة.

وتم إطلاق سراح الناشط المعروف في مكافحة الفساد يوم الخميس بكفالة بعد إبلاغه بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

وقد تم تقديم التهم في البداية من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ووفقا للموقع الايرلندي؛ ناقش نائب رئيس حكومة أيرلندا تانيست ميشيل مارتن القضية مع نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور فؤاد حسين.

وقال مارتن: "أبلغني الدكتور حسين بعد ذلك بأنه أثار القضية على أعلى مستوى، وكان واثقًا من أنه سيتم إطلاق سراح السيد الجبوري بعد إسقاط التهم الموجهة إليه".

في ذلك الوقت، أُخبر الجبوري أن الأمر سيستغرق يومين أو ثلاثة أيام من الإجراءات الورقية قبل أن يُسمح له بمغادرة العراق والعودة إلى عائلته في دبلن.

ومع ذلك، عندما عاد إلى المحكمة يوم الأحد لاستلام جواز سفره وممتلكاته، تم إخبار فريقه القانوني بأنه تم توجيه تهمتين أخريين ضده بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أثار فيها مخاوف تتعلق بالفساد.

وقد تم تقديم الاتهامات من قبل أمين بغداد ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.

وتأتي هذه الاتهامات بموجب المادة 226 من قانون العقوبات العراقي التي تجرم "كل من أهان علناً" السلطات العامة أو المسؤولين.

يوم الاثنين، أُبلغ محاموه أن المشتكين الجدد لم يعودوا يريدون المضي قدمًا في التهم.

وسيسعى الجبوري إلى إسقاط التهم الجديدة وإعادة جواز سفره وممتلكاته في جلسة أخرى بالمحكمة يوم الثلاثاء.

وحتى يوم الاثنين، لا يزال يواجه تلك الاتهامات، وبالتالي فهو ممنوع من مغادرة العراق.

وقالت زوجته لورا ويكهام، من خلال ممثل قانوني، في بيان: “كان الأسبوع الماضي مليئًا بالمشاعر بالنسبة لي: الارتباك الأولي بشأن اختفاء ياسر؛ الرعب عندما علمت بنبأ اعتقاله واحتجازه والتهم الجنائية التي وجهها إليه رئيس الوزراء؛ الفرج عند إطلاق سراحه؛ والآن يأسوا من هذه التطورات الأخيرة.

“يبدو الأمر وكأنه لعبة قاسية، وعذاب مستمر يلعب بحرية ياسر.

"أطفالنا يفتقدون والدهم وأنا أفتقد زوجي. وأدعو السلطات العراقية إلى السماح لياسر بالعودة إلى وطنه. وكل يوم وساعة إضافية يقضيها في بغداد يعرضه لخطر المزيد من الاتهامات الباطلة.

وقال كاويلفيون غالاغر كيه سي، المستشار الدولي للسيدة ويكهام: “ياسر الجبوري مستهدف من قبل العديد من المسؤولين الحكوميين بسبب حملته الانتخابية التي تسلط الضوء على الفساد في العراق.

"باستخدام المادة 226 من قانون العقوبات العراقي – وهي السلاح القانوني المفضل للموظفين العموميين الضعفاء الذين يسعون إلى قمع الانتقادات – حاولوا إسكاته ومعاقبته على عمله.

"ومن القسوة بشكل خاص أن يتم إبلاغ السيد الجبوري بإسقاط جميع التهم وأنه سيعود إلى منزله في غضون أيام، في حين أنه في الواقع يتم إعداد تهم جديدة خلف الكواليس من شأنها أن تبقيه محاصراً في بغداد، وغير قادر على العودة إلى منزله. عائلة.

"يتم استخدام المادة 226 في لعبة وحشية من الضربات القانونية ضد السيد الجبوري: بمجرد إسقاط مجموعة من التهم، تظهر أخرى.

"من الضروري أن يتصدى المجتمع الدولي لهذه الأساليب القمعية والتسلطية. ويجب على السلطات العراقية إسقاط جميع التهم الموجهة إلى السيد الجبوري على الفور والسماح له بالمرور الآمن إلى وطنه أيرلندا. نتوقع اتخاذ هذه الخطوات النهائية في جلسة الاستماع يوم الثلاثاء 5 مارس 2024.

وكان مصدر حكومي مطلع، قد أفاد يوم الخميس الماضي، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بالتنازل عن كل القضايا المرفوعة ضد المدون ياسر الجبوري.

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، أنه تم إطلاق سراح الجبوري من مركز الشرطة الذي كان يحتجز فيه بعد اكمال الاجراءات القانونية.

وكانت السلطات الأمنية العراقية، قد اعتقلت يوم الاثنين الماضي الناشط والمدون ياسر الجبوري لدى وصوله الى العاصمة بغداد قادما من ايرلندا من دون معرفة الاسباب.

والجبوري عراقي يحمل الجنسية الايرلندية ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعرف بارائه الجريئة وانتقاده الطبقة السياسية والفصائل المسلحة في البلاد.

وكان موقع "آر تي ايه" الايرلندي قد ذكر، أمس الأربعاء 28 من شهر شباط الجاري، أن قضية المواطن الايرلندي من أصول عراقية "ياسر الجبوري"، حركت اتصالات بين وزارة الخارجية الايرلندية وبين بغداد، فيما ظهرت قضيته على وسائل الإعلام، بعدما جرى اعتقاله أثناء مغادرته مطار بغداد في طريقه الى ايرلندا، حيث تعرض للضرب والاعتداء.