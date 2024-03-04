التعادل الايجابي ينهي لقاء نفط الوسط والقاسم في دوري نجوم العراق

2024-03-04 22:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق نفط الوسط، يوم الاثنين، مع ضيفه فريق القاسم بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 18 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة السابعة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القاسم بهدف دون رد لنفط الوسط وجاء الهدف بعد ان اضاع لاعب نفط الوسط ميسوكي اولمو ركلة جزاء في الدقيقة 38 بعد ردها حارس نفط الوسط، لكن ميسوكي عاد ليعوض ما أضاعه بتسجيله هدف للقاسم بعد دقيقتين عند الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني سجل نفط الوسط هدف التعديل في الدقيقة 73 عن طريق منتظر شعلان.

شهد اللقاء طرد لاعب نفط الوسط ناجي ناطق في الدقيقة 78 ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من ، ليث فرحان حكم ساحة، ويساعده باسم مزهر مساعد أول، وصفاء جاسم مساعد ثاني، وسجاد خالد حكم رابع، وفيد كريم حكم "فار".