في أحدث ظهور.. الصدر يزور مرقد والده وشقيقيه (صور)

2024-03-04 23:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

زار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء اليوم الإثنين، (4 آذار 2024) مرقد والده آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه في النجف الأشرف.

وبحسب بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، ان الصدر "تشرف بزيارة مرقد الشهيد السيد محمد الصدر ونجليه (قدست أسرارهم)".

وأدى زعيم التيار "مراسيم زيارة الشهداء السعداء واداء الصلاة والدعاء في الحضرة المباركة، كما ألقی نظرة سريعة علی الاعمال الجارية لتطوير مصلى الرجال والنساء".

ولفت البيان الى "احتشاد الزائرين لإلقاء التحية علی (الصدر) والدعاء له بالحفظ والنصرة".