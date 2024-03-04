2024-03-04 23:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد السياسي التركماني عبد الباسط تركي، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، أن مكونات إقليم كردستان مشتتة وستخسر مقاعدها في انتخابات برلمان الإقليم المقبلة.

وقال تركي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الحل يكمن في تجمع القوى التركمانية تحت كتلة واحدة وكذلك القوى المسيحية بكتلة واحدة، أو الدخول بتحالفات مع الأحزاب الكبيرة".

وأضاف أن "تشتت الأحزاب التركمانية والمسيحية سيضعف حظوظها بالوصول إلى القاسم الانتخابي، وبالتالي هنالك صعوبة بالحصول على المقاعد السابقة التي حصلت عليها المكونات".

وتحشد الاحزاب الكردية الرئيسية المتمثل بالبارتي واليكتي، لانتخابات برلمان الاقليم الذي سيتم لاول مرة تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، في حزيران المقبل.