حتى الخميس المقبل.. الطقس سيقسم العراق: غبار في أحد جانبيه وامطار في النصف الاخر

2024-03-04 23:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد الراصد الجوي صادق عطية اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، ان منخفضا جويا ضعيفا سيؤثر على مدن شمال البلاد، يتخلله غبار، وأمطار في 8 محافظات.

وقال عطية في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، ان حركة السحب مساء اليوم الاثنين تظهر تواجد كتل من السحب في شمال البلاد وبعض مناطق الغربية"، مبينا انه "ابتداء من يوم غد ستتأثر مدن الشمال بمنخفض جوي ضعيف نسبيا يسبب تراكم السحب تدريجيا واهم مايميز هذا المنخفض الربيعي خلال فترة تأثيره التي تمتد لغاية الخميس".

واضاف ان "نشاطا بالرياح الجنوبية الشرقية يوم الاربعاء في نينوى وصلاح الدين والانبار، اما يوم الخميس فالنشاط واضح جهة ديالى والكوت والسليمانية".

واكد ان "فرصا واردة لموجات من الغبار يوم الاربعاء بسبب نشاط الرياح السطحية جهة غرب وجنوب غرب البلاد".

واشار الى ان "هناك كذلك فرص لموجات من الغبار يوم الخميس في وسط وجنوب البلاد وجنوب الغرب بسبب انكسار في إتجاه الرياح وتحولها شمالية غربية نشطة ابتداء من غرب البلاد".

واكد وجود "فرص واردة خلال مساء الأربعاء والليل لهطول زخات من الامطار في دهوك واربيل والموصل وكركوك والسليمانية وشمال صلاح الدين وديالى، وتستمر فرص الامطار في مدن اقليم كوردستان فقط يوم الخميس".

واشار الى انه "لايوجد تغيير بدرجات الحرارة عدا انخفاضها بفارق قليل في مدن جنوب ووسط البلاد مع عدم وجود فرص للامطار في هذه المدن".