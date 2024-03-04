2024-03-04 23:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

وجهت محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، باستئناف الدوام الرسمي في قضاء الاصلاح وتشديد الاجراءات الامنية. وقال مكتبه في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إن “رئيس اللجنة الامنية العليا محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي وجه تعليمات بما يخص قضاء الاصلاح واهله الكرام : 1- غداً دوام رسمي لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية ، وعلى سكان القضاء […]

ظهرت المقالة ذي قار توجه باستئناف الدوام الرسمي بقضاء الإصلاح وتشديد الإجراءات الأمنية أولاً على ايرث نيوز.