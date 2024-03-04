2024-03-04 23:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ناقشت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڤان فائق جبرو، اليوم الاثنين، نسب الإنجاز في تنفيذ البرنامج الحكومي وخطة الوزارة لإغلاق ملف النزوح مع لجنة التخطيط الإستراتيجي في مجلس النواب. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الوزيرة إيڨان فائق جابرو، ناقشت خلال استضافتها في لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية بمجلس النواب بحضور الكادر المتقدم في […]

ظهرت المقالة الهجرة تناقش نسب الإنجاز في تنفيذ البرنامج الحكومي وخطتها لإغلاق ملف النزوح أولاً على ايرث نيوز.