2024-03-04 23:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، القبض على 4 إرهابيين من داعش في محافظة نينوى. وذكرت الوزارة في بيان تلقته إيرث نيوز، أن “قوة مشتركة من قسم شرطة الحدباء التابع لقيادة شرطة محافظة نينوى وشعبة استخبارات ومكافحة إرهاب الحدباء التابعة لمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى وبناء على معلومات مؤكدة وتعاون المواطنين، تمكنت من القبض على (أربعة) […]

ظهرت المقالة في نينوى.. القبض على 4 إرهابيين من “داعش” أولاً على ايرث نيوز.