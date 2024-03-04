2024-03-04 23:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا الممثل الأمريكي ليام نيسون لإنهاء القتال في قطاع غزة فورا، مشيرا إلى أن أطفال غزة لم يعد لديهم مكان آمن يمكنهم اللجوء إليه. وقال نيسون، الذي يشغل منصب سفير اليونيسف للنوايا الحسنة، إن التكلفة التي لحقت بحياة أطفال غزة نتيجة الكارثة الإنسانية الضخمة في القطاع أصبحت لا تحتمل، حسبما ذكرت وكالة أنباء “الأناضول” التركية، […]

ظهرت المقالة الممثل الأمريكي ليام نيسون: حصيلة ضحايا حرب غزة من الأطفال لا يمكن تحملها أولاً على ايرث نيوز.