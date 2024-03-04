في كركوك.. اعتقال 7 سوريين وعراقي وتظاهرة لمتجاوزين يطالبون بالكهرباء

2024-03-04 23:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء يوم الاثنين، باعتقال سائق عراقي ومعه سبعة سوريين دخلوا الاراضي العراقية بصورة غير شرعية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "نقطة تفتيش تابعة لشرطة كركوك تمكنت من اعتقال عراقي من اهالي بغداد بحوزته سيارة نوع كورلا ومعه سبعة أشخاص يحملون الجنسية السورية وكان ينقلهم من بغداد الى كركوك ولا يملكون اية موافقات قانونية، دخلوا البلاد بصورة غير شرعية".

ولفت إلى ان "المعتقلين تم نقلهم الى مركز للشرطة وتم حجزهم على ذمة التحقيق".

ومن جهة اخرى افاد المصدر "بخروج العشرات من أصحاب المحلات الصناعية قرب جسر ليلان بسبب قيام لجنة التجاوزات بقطع التيار الكهربائي عن محلاتهم المتجاوزة على أملاك الدولة، وقاموا بنصب خيمة على جانب الطريق لغرض تلبية مطالبهم".