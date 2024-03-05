بعد ليلة دامية وحظر التجوال.. استئناف الدوام في قضاء الاصلاح غدا تحت "اجراءات مشددة"

2024-03-05 00:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعلن محافظ ذي قار، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، استئناف الدوام الرسمي في قضاء الاصلاح، بعد حظر للتجوال وليلة دامية مرعبة عاشها القضاء.

وقال رئيس اللجنة الامنية العليا محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "وجه تعليمات بما يخص قضاء الاصلاح، تتمثل بأن يكون يوم غد دوام رسمي لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية، وعلى سكان القضاء ممارسة حياتهم الطبيعية ومزاولة اعمالهم اليومية".

وتضمنت التعليمات، ان تبقي القوات الامنية على الاجراءات المشددة في القضاء وملاحقة الجناة ومثيري النزاعات العشائرية وتقديمهم للسلطة القضائية".

وشهد قضاء الاصلاح في محافظة ذي قار مساء امس الاحد، نزاعا داميا بين عشيرتي الرميض وال عمر، تسبب بمقتل مدير استخبارات ذي قار، فيما شنت القوات الامنية حملة واسعة ادت لاعتقال اكثر من 100 شخص من طرفي النزاع.



