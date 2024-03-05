2024-03-05 00:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ مما لا شك فيه أن قائمة “Start” هي أهم ميزة لواجهة المستخدم في نظام التشغيل ويندوز منذ ظهوره لأول مرة عام 1995. وتسهل هذه القائمة الوصول إلى كافة حزم البرامج الموجودة على جهاز الكمبيوتر، بالإضافة إلى الملفات والمجلدات بسرعة وسهولة. ولا يمكن تخيل الويندوز من دون قائمة “Start”، وهذا ما تعلمته مايكروسوفت بالطريقة […]

ظهرت المقالة لا يمكن تخيل الكمبيوتر بدونها.. قائمة “Start” من ويندوز 95 إلى 11‎ أولاً على ايرث نيوز.