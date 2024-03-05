2024-03-05 00:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاثنين، ان قائدها تابع سير الاجراءات القانونية الخاصة بإعادة افتتاح محلات “مول الجوهرة”. وذكر بيان للقيادة وتلقته ايرث نيوز، ان “بعد ورود مناشدة من قبل المواطنين (اصحاب محلات مول الجوهرة) ضمن منطقة بغداد الجديدة والمتضمنة اعادة فتح محلاتهم التجارية والتي تم إغلاقها نتيجة حادث القتل الذي راح ضحيته […]

ظهرت المقالة قائد شرطة بغداد يتابع سير الاجراءات القانونية الخاصة بإعادة افتتاح محلات “مول الجوهرة” أولاً على ايرث نيوز.