اجتماع المستوردين ووكلاء الاخراج الكمركي مع مستشار رئيس الوزراء يخرج بـ 6 توصيات

2024-03-05 02:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واععقد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المنافذ والكمارك والنقل سامي السوداني ، اجتماعا مع المستوردين ووكلاء الاخراج الكمركي وبحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام هيئة الكمارك العامة ومدير مركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء .وخرج الاجتماع بـ 6 توصيات كما يلي:١ - فتح نافذة للشركات لاستلام طلباتهم وتزويدهم باسم مستخدم والرقم السري ليمكنهم من الدخول للنظام .٢- يمكن للشركة او وكيل الاخراج الحصول على اكثر من مستخدم حسب حاجته .٣- السماح لاصحاب البضائع او مستخدميهم من تخليص بضائعهم بانفسهم دون الحاجة لختم او تكليف وكيل الاخراج في حال رغبة الشركة المستوردة حسب المادة ١٧٢ من قانون الكمارك.٤ - اطلاق دورات تعليمية وتدريبية وبرامج ووسائل ايضاح من قبل الكمارك.٥ - تعهد الجانب الحكومي بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستخدمين للنظام .٦ - بامكان المستخدمين الاتصال بمركز البيانات الوطني في حال احتياجهم للدعم الفني على الرقم المجاني ٥٥٩٩ من الساعة ٨ صباحا الى ١٢ مساءً والذي سيبدأ العمل به بعد ٤٨ ساعة.