2024-03-05 02:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

نفى المكتب الإعلامي لتحالف العزم، اليوم الاثنين، صدور حكم قضائي بحق رئيسه مثنى السامرائي. وذكر المكتب في بيان تلقته إيرث نيوز “نبدي استغرابنا من لجوء بعض المواقع المجهولة لفبركة أخبار لا اساس لها من الصحة تتعلق بحكم قضائي صادر باسم شخص لايتطابق مع الاسم الكامل لرئيس التحالف بهدف تضليل الرأي العام”. وأكد أن “الهجمة الإعلامية […]

ظهرت المقالة مكتبه يكشف حقيقة صدور حكم قضائي بحق مثنى السامرائي أولاً على ايرث نيوز.