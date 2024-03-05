آرسنال يسحق شيفيلد بسداسية نظيفة في البريميرليج

2024-03-05 03:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعسحق آرسنال مضيفه شيفيلد يونايتد بسداسية نظيفة مساء الإثنين، في ختام الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل أهداف آرسنال كل من مارتن أوديجارد في الدقيقة (5)، ومدافع شيفيلد يونايتد جايدن بوجل (13 بالخطأ في مرماه)، وجابرييل مارتينيلي (15) وكاي هافيرتز (25) وديكلان رايس (39) وبن وايت (58).وعزز آرسنال بهذا الفوز تواجده بالمركز الثالث برصيد 61 نقطة، بفارق نقطتين وراء المتصدر ليفربول ونقطة وحدة خلف مانشستر سيتي الوصيف.