مسرور بارزاني: سيادتنا ووجودنا مرهونان بوجود كوردستان

2024-03-05 08:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، على ضرورة صون كيان إقليم كوردستان وتطويره، وترسيخ مبادئ التعايش السلمي والوئام والانسانية المتجذرة في شعبه.

جاء ذلك في بيان أصدره اليوم بمناسبة الذكرى الـ31 على انتفاضة الشعب الكوردي التي اندلعت في العام الخامس من آذار/مارس 1991، والتي نتج عنها تحرير المدن كافة من سيطرة نظام حزب البعث، وتشكيل الكيان الحالي للإقليم.

وقال مسرور بارزاني في بيان اليوم بهذه المناسبة "لقد شكّلت انتفاضة آذار أبرز المحطات المثمرة في تاريخ كوردستان، فهي مصدر فخر واعتزاز، وسيادة راسخة لشعبنا، وعنواناً للوحدة والتلاحم بين مختلف طبقاته وشرائحه ومكوناته وقواه وأطرافه السياسية، لتُجسد بذلك رفضاً قاطعاً للظلم والاحتلال والتبعية، وقد تُوّجت بمنجز عظيم تكلل بتأسيس الكيان الاتحادي لإقليم كوردستان بمؤسساته الشرعية والدستورية".

وأضاف "اليوم وإذ نحيي ذكرى انتفاضة آذار، فإنه يتحتم على الجميع، أطرافاً ومكونات وأفراداً، أن يتكاتفوا، متحدين صفاً واحداً، للدفاع عن المنجزات الوطنية والحقوق الدستورية لشعب كوردستان".

كما أكد رئيس حكومة الاقليم "علينا أن نحرص على صون كيان إقليم كوردستان وتطويره، وأن نحافظ على القيم العليا للانتفاضة، ونُرسخ مبادئ التعايش السلمي والوئام والسلام والإنسانية التي تعكس المُثل النبيلة لشعبنا"، مردفا بالقول "لا شك في أن سيادتنا ووجودنا مرهونان بوجود كوردستان".

وتابع بالقول "فلتكن ذكرى الانتفاضة دافعاً وحافزاً قوياً لتعزيز الكيان الدستوري لإقليم كوردستان ودعم حكومته، مما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين، وبما يليق بهم ويُلبي تطلعاتهم، ويرقى بالإقليم إلى مرحلة زاخرة بالرقي والرفاهية".