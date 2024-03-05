ميناء أم قصر الشمالي يحقق اعلى معدل بحجم البضاعة المستوردة لشهر شباط

2024-03-05 08:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق ميناء ام قصر الشمالي اعلى معدل في مستوى حجم البضاعة المستوردة من ناحية وزنها من المواد المستوردة وارتفاع في معدل الحاويات المستوردة خلال شهر شباط.وقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي حسب بيان للوزراة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إنه "انسجاما مع توجيهات وزير النقل رزاق السعداوي بتطوير البنى التحتية في ميناء ام قصر الشمالي ، تم تحقيق اعلى معدل على مستوى البضاعة الكلية بواقع مليون و 230 الف و 649 طنا من المواد المستوردة لشهر شباط في حين بلغ معدل حجم البضاعة لشهر كانون الثاني الماضي نحو 967171 طنا.واضاف أن "عدد الحاويات المستوردة بلغت 47215 حاوية لشهر شباط فيما بلغ عدد الحاويات المستوردة في شهر كانون الثاني نحو 38992 وبهذا يعد شهر شباط هو الاعلى معدل لانتاج ميناء ام قصر الشمالي ويعود ذلك لامكانياته في استقبال انواع السفن ورسوها عند ارصفته وحجم المناولة فيه".