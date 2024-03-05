بيكيه يحذر لابورتا من بيع الوهم ويتساءل بشأن صفقة هالاند

2024-03-05 08:48:03 - المصدر: واع

متابعة - واعوجه أسطورة برشلونة (جيرارد بيكيه) رسالة لمجلس إدارة النادي الكتالوني برئاسة خوان لابورتا في ظل الأوضاع التي يمر بها البلوجرانا.وخسر برشلونة هذا الموسم بطولتي السوبر وكأس إسبانيا كما يحتل المركز الثالث في الليجا بفارق (8) نقاط عن المتصدر ريال مدريد.وقال بيكيه في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ما يريده شعب برشلونة هو معرفة الحقيقة ومواجهتها، إذا كان هذا هو الواقع، علينا أن نقول ذلك".وأضاف: "ما لا يمكنك فعله هو بيع الوهم، والقول إننا سنفوز بدوري أبطال أوروبا، رغم أنك ليس لديك المال للمنافسة".وتابع: "لا أعرف الوضع الحالي للنادي، يبدو أنه ليس جيدًا جدًا، لكن أعتقد أن ما يحبه العضو هو مواجهته وقول الحقيقة وسيتقبل الأمر".وأكمل: "إذا لم يكن لدى النادي فلسًا واحدًا حقًا، فماذا يمكنك أن تفعل؟ ستوقع مع هالاند؟ أمر رائع حقًا، لكن كيف يمكنك أن تفعل ذلك".وأوضح: "أنا لا أقول ذلك الآن، لأنه خرجت شائعة، لكن عليك دائمًا أن تقول حقيقة ما يحدث، مشيراً إلى أن أعضاء النادي لطالما وقفوا إلى جانبه في المواقف الصعبة".وختم بيكيه: "يجب أن تكون الرسالة أننا نثق في لاعبي لا ماسيا، وهم أشخاص جيدون وموهوبون للغاية وإنهم يعملون بجد وأننا سنحاول المنافسة للفوز بالدوري".المصدر : كورة