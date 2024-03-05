الذهب يحوم بالقرب من ذروته في 3 أشهر

2024-03-05 08:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حوم الذهب قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، يوم الثلاثاء ،مدعوما بضعف الإنفاق على الصناعات التحويلية والبناء في الولايات المتحدة، بينما يترقب المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات الوظائف الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2112.39 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش، لكنه حوم قرب مستويات يوم الاثنين البالغة 2119.69 دولارا، وهو أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول. وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 2120.50 دولارا.

وقالت جمعية سوق السبائك في لندن إن مؤشر سعر الذهب في لندن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2098.05 دولارا للأوقية في مزاد بعد ظهر يوم الاثنين متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 2078.40 دولارا المسجل في 28 ديسمبر كانون الأول.

وينصب تركيز السوق على شهادة رئيس البنك المركزي الأمريكي باول أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 890.90 دولارا للأوقية وانخفض البلاديوم ما يقرب من واحد بالمئة إلى 951.12 دولارا. ونزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.68 دولارا.