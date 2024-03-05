2024-03-05 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نفت وزارة الدفاع الأمريكية اتهامات وزير الدفاع السنغافوري نج إنج هين واشنطن باستخدام مقاتلات “إف-35” في أوكرانيا. وأكد البنتاغون أن “الولايات المتحدة لا تستخدم مقاتلات إف-35 في أوكرانيا”. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع السنغافوري خلال جلسة للجنة البرلمانية المعنية بالمشتريات العامة، إن الولايات المتحدة استخدمت طائرات مقاتلة من طراز “إف-35” لتحديد مواقع […]

ظهرت المقالة البنتاغون يرد على أنباء استخدامه مقاتلات “إف-35” في أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.