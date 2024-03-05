2024-03-05 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ذكرت “الغارديان” أن لندن تطالب ألمانيا “المترددة” بتزويد كييف بصواريخ “توروس” بعيدة المدى رغم فضيحة حديث الضباط الألمان حول ضرب جسر القرم. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: “كانت بريطانيا أول من نقل صواريخ دقيقة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، ونحن ندعو حلفاءنا إلى أن يفعلوا الشيء نفسه”. وفي ما يخص تسجيل […]

ظهرت المقالة “الغارديان”: بريطانيا تطالب ألمانيا بتسليم صواريخ “توروس” لكييف أولاً على ايرث نيوز.