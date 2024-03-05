2024-03-05 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تحركت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى له في 3 أشهر، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مدعوما بضعف الإنفاق على الصناعات التحويلية والبناء في الولايات المتحدة، بينما يترقب المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات الوظائف الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع. قالت جمعية سوق السبائك في لندن إن مؤشر سعر […]

ظهرت المقالة أونصة الذهب فوق 2100 دولار والتركيز يتحول إلى شهادة باول أولاً على ايرث نيوز.