2024-03-05 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أثار اختفاء عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس المفاجئ عن الساحة منذ أشهر حيرة متابعيه، خاصة أن الرجل شغل عقول الناس بعد توقعه زلزال الشرق الأوسط الذي ضرب تركيا وسوريا. وفي تصريحات نشرتها صحيفة “الوطن”، أوضح هوغربيتس أن سبب غيابه عن الساحة هو: “ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب […]

ظهرت المقالة أين اختفى عالم الزلازل الهولندي الشهير.. وما علاقته بغزة؟ أولاً على ايرث نيوز.