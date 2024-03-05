ميناء ام قصر الشمالي يحقق أعلى معدل في حجم البضاعة المستوردة لشهر شباط

2024-03-05 09:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق ميناء أم قصر الشمالي أعلى معدل في مستوى حجم البضاعة المستوردة من ناحية وزنها من المواد المستوردة، وارتفاعاً في معدل الحاويات المستوردة خلال شهر شباط.وقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي حسب بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إنه "انسجاما مع توجيهات وزير النقل رزاق السعداوي بتطوير البنى التحتية في ميناء ام قصر الشمالي ، تم تحقيق اعلى معدل على مستوى البضاعة الكلية بواقع مليون و 230 الف و 649 طنا من المواد المستوردة لشهر شباط في حين بلغ معدل حجم البضاعة لشهر كانون الثاني الماضي نحو 967171 طنا.وأضاف أن "عدد الحاويات المستوردة بلغت 47215 حاوية لشهر شباط، فيما بلغ عدد الحاويات المستوردة في شهر كانون الثاني نحو 38992 وبهذا يعد شهر شباط هو الاعلى معدل انتاج ميناء ام قصر الشمالي، ويعود ذلك لامكانياته في استقبال انواع السفن ورسوها عند ارصفته وحجم المناولة فيه".