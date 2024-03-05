خلال شهرين .. ضبط قرابة 10 أطنان من المخدرات وتفكيك أكثر من 121 شبكة للاتجار بالعراق

2024-03-05 09:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، يوم الثلاثاء، ضبط قرابة 10 أطنان من المخدرات والمؤثرات العقلية وتفكيك عشرات الشبكات للاتجار بتلك المواد في البلاد خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي.

حديث المتحدث باسم الوزارة جاء في إيجاز صحفي لعمل المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية منذ بداية العام 2024 ولغاية نهاية شهر شباط الماضي.

وقال العميد ميري في الإيجاز الذي تم بثه عبر تسجيل فيديو اليوم، إنه "منذ مطلع العام الحالي 2024 وخلال شهرين، فقد تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط مواد مخدرة تقدر بأكثر من 500 كغم ومؤثرات عقلية تقدر بـ9 أطنان".

وأضاف أن المديرية القت القبض على 1459 متهما، وقد صدرت احكام بحق 768 منهم 9 منها نالت عقوبة الاعدام، و16 السجن المؤبد.

وتابع المتحدث باسم الوزارة، القول إن المديرية تمكنت ايضا من ضبط اسلحة تقدر بـ 120 قطعة سلاح مختلفة الانواع، وضبط عجلات تقدر بـ143 ، لافتا الى ان الاهم من ذلك فقد تمكنت من تفكيك 121 شبكة 13 منها شبكات دولية و108 محلية".

وأعلنت الوزارة صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.