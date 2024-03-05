التقاعد تعلن استكمال صرف نهاية الخدمة لأكثر من 5 آلاف محال على التقاعد

2024-03-05 10:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة التقاعد، اليوم الثلاثاء، عن استكمال صرف نهاية الخدمة للموظفين المحالين للتقاعد لشهر آذار، فيما بينت ان عدد القيود بلغت أكثر من 5 آلاف قيد.وقال معاون مدير هيئة التقاعد، حسام عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذا لحزمة اجراءات دعم شريحة المتقاعدين التي اطلقها مكتب رئيس الوزراء وخطة الهيئة لتبسيط الاجراءات وبمتابعة رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، تم استكمال صرف ورفع نهاية الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد ضمن وجبة اذار لعام 2024".وأضاف ان "عدد القيود بلغ 5539 قيداً"، داعيا "المتقاعدين ممن تصلهم رسائل نصية إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام مكافأة نهاية الخدمة ضمن وجبة اذار بعد 24 ساعة من استلام رواتبهم التقاعدية".