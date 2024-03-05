أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة

2024-03-05 10:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ليلاً وتكون رعدية احياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، كما ترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً إلى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما تنخفض قليلاً في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية تنخفض قليلاً".

وبين أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر ليلاً في الأقسام الشمالية من المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، ومقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً يتحول إلى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".