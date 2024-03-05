2024-03-05 10:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم الثلاثاء خمس مباريات على ملاعب بغداد والمحافظات لحساب الجولة الـ(18) من دوري النجوم الكروي للموسم الحالي (2023-02024).وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن" ملعب المدينة الدولي سيشهد في الساعة الثانية والنصف ظهراً لقاء فريق أمانة بغداد صاحب المركز التاسع عشر برصيد (12) نقطة مع نظيره القادم من البصرة فريق الميناء الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد (20) نقطة بقيادة الحكم محمد كامل زغير، فيما يضيف ملعب زاخو الدولي في الساعة الخامسة مساءً مباراة دهوك الذي يحل في المركز الرابع برصيد (27) نقطة مع فريق الكهرباء صاحب المركز الخامس عشر برصيد (19) نقطة بقيادة الحكم علي حسين علي".وأضاف أن " فريق كربلاء الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد(19) نقطة سيستضيف على ملعبه في الساعة الخامسة مساءً نظيره القادم من الشمال زاخو صاحب المركز الثالث برصيد (28) نقطة والمنتشي بالفوز في الجولة الماضية على حساب الزوراء بهدف دون رد بقيادة الحكم سجاد خالد ،فيما تقام مباراة فريق النجف الذي في جعبته (20) نقطة في المركز الثالث عشر مع نظيره نوروز صاحب المركز الخامس برصيد (27) نقطة في ملعب النجف الأولمبي في الساعة السابعة والنصف مساءً بقيادة الحكم مهند قاسم ساري".