قائمة صباحية باسعار الدولار في 11 محافظة
2024-03-05 11:06:09 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، ارتفاعاً طفيفاً في البورصات الرئيسة بالعاصمة بغداد والمحافظات.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر الدولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد بلغ اليوم، 150.100 دينار بعدما سجلت يوم امس 149,500 دينار لكل 100 دولار".
ادناه قائمة أسعار الصرف لـ10 محافظات:
100$ = 150,300 البصرة
100$ = 150,200 أربيل
100$ = 150,250 السليمانية
100$ = 150,200 كربلاء
100$ = 150,300 كركوك
100$ = 150,200 بابل
100$ = 150,150 دهوك
100$ = 150,200 الموصل
100$ = 150,200 النجف
100$ = 150,100 بعقوبة