قائمة صباحية باسعار الدولار في 11 محافظة

2024-03-05 11:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، ارتفاعاً طفيفاً في البورصات الرئيسة بالعاصمة بغداد والمحافظات.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر الدولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد بلغ اليوم، 150.100 دينار بعدما سجلت يوم امس 149,500 دينار لكل 100 دولار".

ادناه قائمة أسعار الصرف لـ10 محافظات:

100$ = 150,300 البصرة

100$ = 150,200 أربيل

100$ = 150,250 السليمانية

100$ = 150,200 كربلاء

100$ = 150,300 كركوك

100$ = 150,200 بابل

100$ = 150,150 دهوك

100$ = 150,200 الموصل

100$ = 150,200 النجف

100$ = 150,100 بعقوبة







