2024-03-05 11:06:11 - المصدر: زاكروس

زاكروس عربية - أربيل أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، بياناً في الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لانتفاضة آذار المجيدة، هنّأ خلالها جميع أبناء شعب كوردستان بكل مكوناتهم، مؤكّداً أن الانتفاضة انتصرت بإيمان وإرادة شعب كوردستان العظيمة، كما شدّد على العمل المشترك والموقف الموحد والتكاتف، لتحقيق كوردستان قوي يكون مهد التعايش وقبول الآخر والتسامح