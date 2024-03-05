2024-03-05 11:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حذر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اليوم الثلاثاء، من فوضى انتشار السلاح، فيما دعا الى حصره بيد الدولة. وذكر الحكيم في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “اليوم الدولي للتوعية بمسائل نزع السلاح مناسبة مهمة للتذكير بمخاطر فوضى السلاح وبقائه منتشرا بين كثير من فئات الشعب ما يتطلب حصره بيد الدولة وإشاعة الثقة بها […]

ظهرت المقالة الحكيم يحذر من فوضى انتشار السلاح ويدعو الى حصره بيد الدولة أولاً على ايرث نيوز.