2024-03-05 11:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مفارز وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024) القبض على 69 اجنبياً مخالفاً في العاصمة بغداد.

وذكر اعلام الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم": "من خلال قيام مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بتدقيق ومتابعة الموافقات الاصولية للعرب والاجانب المقيمين في محافظة بغداد تأشرت لديهم 69 مخالفة لقانون الاقامة العراقي".

واضاف: "من خلال التعاون مع مديرية الاقامة والاجهزة الساندة تم تنظيم حملة لمتابعة المخالفين ضمن محافظة بغداد جانب الكرخ اسفرت عن القاء القبض على 69 شخصاً اجنبياً مخالفاً لقانون الاقامة".

واكد البيان انه "تم اتخاذ الاجراءات الاصولية بحق المخالفين الاجانب واحالتهم الى الجهة المختصة".