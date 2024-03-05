2024-03-05 11:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اكد عضو مجلس محافظة ديالى نزار اللهيبي، اليوم الثلاثاء ( 5 آذار 2024)، عدم وصول أي تأكيد رسمي بشأن تقديم مرشح لمنصب المحافظ.

وقال اللهيبي في حديث لـ"بغداد اليوم": "لم يصلنا أي شي رسمي حول تقديم ائتلاف دولة القانون مرشحه (وضاح التميمي) لمنصب محافظ ديالى ونحن بانتظار رد الاطار التنسيقي على ما طرح في الساعات الماضية من ناحية التأكيد أو خلافه".

وأوضح عضو مجلس المحافظة، " ليس لدينا أي مشكلة في طرح الاسماء ولكن الاهم هو الوصول الى صيغة توافقية تدفع بالعملية السياسية في ديالى للامام"، لافتا الى أن "الاطار التنسيقي اذا ما توافق على مرشح محدد لمنصب المحافظ سنتفاعل مع الامر ونطرح رأينا آنذاك".

واشار الى أن" تشكيل حكومة ديالى لا يمكن أن تمضي دون سلة واحدة يحسم من خلالها اسماء كل المناصب وهذا الامر يجب الانتباه له من اجل أن تكون الحلول سلسة وموضوعية وتقود الى الحسم في نهاية المطاف".

وامس الاثنين، كشف مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون، عن طرح شخصية أكاديمية كمرشح لمنصب محافظ ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ائتلاف دولة القانون عقد اجتماعًا مهمًا في بغداد تناول ملف ديالى بشكل مباشر وأهمية المضي في حسم الخيارات خاصة وان بوصلة النقاط الانتخابية دفعت خيار مرشح منصب المحافظ الى صالحه وفق رؤية الاطار التنسيقي مؤخرا".

واضاف، ان "ائتلاف دولة القانون قدم وضاح التميمي مرشحا لمنصب محافظ ديالى وهو شخصية أكاديمية كان عميدا للمعهد الفني في بعقوبة سابقا"، لافتا الى ان "التميمي سيطرح امام بقية اطراف الاطار في اقرب اجتماع من اجل المضي في حسم تشكيل الحكومة".

واشار الى ان "التميمي شخصية تنتمي إلى عائلة لها عمق عشائري واجتماعي كبير في ديالى مستبعدا ان يكون هناك اي فيتو عليه من اي طرف سياسي".

يذكر ان المهندس وضاح عامر حاتم التميمي يشغل حاليًا رئاسة هيئة التعليم التقني ورئيس الجامعة التقنية الوسطى.