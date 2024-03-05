2024-03-05 11:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس النواب مصطفى سند، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، عن صدور حكم قضائي بالسجن لمدة 6 أشهر بحق النائب هادي السلامي .

وقال النائب سند في تغريدة على منصة "أكس" وتابعتها "بغداد اليوم" إنه "تم الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر بسبب دعوى تشهير تخص السلة الغذائية".

وفي (3 ايلول 2022)، اعلن عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، تحريك شكوى للادعاء العام، بشأن فساد وهدر المال العام بعقد مشروع السلة الغذائية.