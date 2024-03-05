اليوم .. منتخب الملاكمة يبدأ مشواره العالمي

2024-03-05 11:48:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيستهل منتخبنا الوطني للملاكمة مشواره ضمن التصفيات العالمية الأولى المؤهلة إلى أولمبياد باريس، إذ يلعب اليوم الثلاثاء كرار حيدر اسماعيل أمام منافسه الإيطالي (كافالارو سلفاتور) ضمن فعاليات وزن (71) كغم، بينما أوقعت القرعة بطلنا علي قاسم حمدان صاحب نحاسية دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة بمواجهة الإسباني (فلوريس لوكو) في نزالات وزن (63.5 كغم)، على أن يخوض محمد ستار صالح نزاله الأول يوم الجمعة المقبل في وزن (57 كغم) بلقاء الفائز من مباراة المغربي سليماني ونظيره ممثل منتخب اللاجئين (فريد ولي زادة) الذي سيلعب تحت العلم الأولمبي.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ان " منتخبنا يشارك بـ(3) عناصر فقط في المحفل العالمي بعد أن تم اختيارهم بعناية من قبل الملاك التدريبي، عطفاً على المستويات والنتائج التي تحققت في المشاركات الخارجية الأخيرة، وترنو آمال أصحاب الشأن نحو تحقيق نتائج جيدة والعودة إلى البلاد ببطاقات تأهيلية لدورة باريس".وأضاف أن " التصفيات العالمية تقام في مدينة (بوستو ارسيتسيو) الإيطالية للفترة من 29 شباط وحتى 12 آذار، بمشاركة (399) ملاكماً و(233) ملاكمة من(114) دولة، وينص نظام المسابقة على تأهل (4) ملاكمين من كل وزن إلى الدورة الأولمبية التي من المقرر أن تنطلق الصيف المقبل".