الرئيس بارزاني في ذكرى انتفاضة آذار: إنجازات الانتفاضة ملك للشعب الكوردستاني والأجيال القادمة

2024-03-05 11:48:12 - المصدر: زاكروس

زاكروس عربية - أربيل أصدر الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، بياناً في الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لانتفاضة آذار المجيدة، هنّأ خلالها جميع عوائل الشهداء والبشمركة وجميع أبناء شعب كوردستان، مشدّداً على الحفاظ على منجزات الانتفاضة وعدم العبث بها في أي ظرف أوتحت أي ضغط وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبة الذكرى الـ 33 لانتفاضة شعب كوردستان، أهنئ عوائل الشهداء الأبرار والبشمركة الأبطال، وجميع الوطنيين والمناضلين الأحرار، وكل شعب كوردستان