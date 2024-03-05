2024-03-05 11:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

التربية تعلن ضوابط التقديم على نظام التسريع للعام الدراسي 2023-2024

أعلنت وزارة التربية عن الضوابط والشروط الخاصة بالتلاميذ والطلبة الراغبين بالتسريع للسنة الدراسية الحالية 2023-2024 .

وذكرت الوزارة إن اختبارات التسريع تشمل طلبة الصفوف التي تسبق المرحلة الوزارية وهم تلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة الثاني متوسط والخامس العلمي .

وأضاف بيان صادر عن المكتب الإعلامي اليوم ان المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت تعميماً الى المديريات العامة للتربية ينص على ضوابط التسريع الخاصة بتلاميذ الصف الخامس الابتدائي وهي كما يلي :-

- ان لا يقل معدل الدرجات النهائية للمتقدم عن (98%) ويكون تولده من ( 2013 لغاية 31 / 1 / 2014 ) شرط ان لا يكون راسباً أو مكملاً أو تاركاً للدراسة مهما تكن الأسباب في المراحل السابقة ، علماً ان التقديم على الاختبارات يبدأ بعد إعلان نتائج امتحانات (الدور الأول) ولمدة عشرة أيام فقط ، اما اذا اجتاز التلميذ اختبار التسريع (القدرات العقلية والاختبار التحصيلي) بمعدل لا يقل عن 75% يكون مؤهلاً للاشتراك في الامتحانات ، وفي حال نجاحه بالامتحانات الوزارية / الدور الثاني (للصف السادس الابتدائي) ويحصل على معدل لا يقل عن 75% يكون مؤهلاً في المرحلة الدراسية اللاحقة ويحق له القبول في مدارس المتميزين مباشرةً .

و فيما يخص طلاب الصف الثاني المتوسط :-

- ان لا يقل معدل الدرجات النهائية عن (98%) ، ويكون تولد الطالب من ( 2010 لغاية 31 / 1 / 2011 ) شرط ان لا يكون راسباً أو مكملاً أو تاركاً للدراسة مهما تكن الأسباب في المراحل السابقة ، علماً ان التقديم على الاختبارات يبدأ بعد إعلان نتائج الامتحانات النهائية ولمدة عشرة أيام فقط ، وفي حال اجتياز الطالب اختبارات التسريع (القدرات العقلية والاختبار التحصيلي) بمعدل لا يقل عن 75% يكون مؤهلاً للاشتراك في الامتحانات العامة الوزارية (الدور الثاني) للصف الثالث المتوسط ، وفي حال تم نجاحهُ في الامتحان الوزاري / الدور الثاني (للصف الثالث المتوسط) ويحصل على معدل لا يقل عن 75% يكون مؤهلاً للدوام في المرحلة الدراسية اللاحقة .

وتنص ضوابط تقديم طلبة الصف الخامس العلمي :-

- ان لا يقل معدل الدرجات النهائية عن (96%) ، ويكون تولد الطالب من ( 2007 لغاية 31 / 1 / 2008 ) شرط ان لا يكون راسباً أو مكملاً أو تاركاً للدراسة مهما تكن الأسباب في المراحل السابقة ، علماً ان التقديم على الاختبارات يبدأ بعد إعلان نتائج الدور الأول ولمدة عشرة أيام فقط ، اما اذا اجتاز الطالب اختبار التسريع (القدرات العقلية والاختبار التحصيلي) بمعدل لا يقل عن 75% يكون مؤهلاً للاشتراك في الامتحانات العامة الوزارية الدور الثاني (للصف السادس العلمي) ويحصل على معدل لا يقل عن 85% يكون مؤهلاً في القبول ضمن الكليات التي يرغب فيها بـ(3%) من خطة القبول لكليات المجموعة الطبية ، اما الطلبة الذين حصلوا على معدل أقل من (85%) فيحق لهم التنافس مع أقرانهم الاخرين غير الخاضعين لاختبارات التسريع .

وأضاف البيان ، ستقوم المديرية العامة للتقويم والامتحانات بتبليغ المديريات العامة للتربية بكتاب لاحق عن موعد ومكان الاختبارات