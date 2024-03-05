المندلاوي: قواتنا العسكرية كبيرة ولا نحتاج للتحالف الدولي

2024-03-05 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، أن العراق يمتلك قوة عسكرية كبيرة ولم يعد بحاجة لقوات التحالف الدولي، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات على المستوى التشريعي.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي،لرئيس مجلس النواب بالنيابة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، استقبل في مكتبه سفير جمهورية رومانيا لدى العراق، رادو اوكتافيان دوبري، لمناقشة عدد من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك".وأشار إلى، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث اوجه التعاون بين البلدين وسبل تطويرها على الصعد كافة، لاسيما على المستوى الاقتصادي والتجاري والسياسي، ودعوة الشركات الرومانية للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة والتسهيلات التي يقدمها العراق للشركات الرصينة".وأكد المندلاوي، أن "العراق يمتلك قوة عسكرية كبيرة ولم يعد بحاجة لقوات التحالف الدولي، بل إن الحاجة الفعلية هي لعلاقات ثنائية قائمة على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مشدداً على "أهمية تعزيز التعاون البرلماني، وتبادل الخبرات على المستوى التشريعي".