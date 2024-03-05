2024-03-05 12:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتبر وكيل وزير التجارة ستار الجابري، يوم الثلاثاء، موضوع انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية بات قريبا، في حين أكد الحكومة الاتحادية الحالية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على المستورد.

جاء ذلك خلال استضافته في جلسة نقاشية على هامش أعمال الجلسة السابعة من فعاليات اليوم الثالث لملتقى الرافدين 2024-بغداد، تحت عنوان "أنسنة الاقتصاد العالمي".

وقال الجابري خلال الاستضافة، إن المنهاج الحكومي الذي وضعته الحكومة العراقية مبني على استراتيجية مواكبة التطور الحاصل في الاقتصاد العالمي إذ وقعت الحكومة مذكرات تفاهم ثنائية دولية في مجال التجارة والاقتصاد.

وأكد أن "العراق يسعى للدخول الى منظمة التجارة العالمية والموضوع بات قريباً".

وتحدث المسؤول الحكومي العراقي عن موضوع الاستيراد والتصدير، قائلا، إنه: لا يوجد ميزان تجاري بين المواد المصدرة والمستوردة، فالكتلة النقدية كانت تذهب الى بلدان اخرى، وهذا ما تسعى لمعالجته الحكومة الحالية من خلال الاعتماد على الاكتفاء الذاتي.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت مطلع العام 2024، عن دعمها لانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية خاصة بعد زوال الموانع السياسية التي كانت تحول دون ذلك.