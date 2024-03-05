ارتفاع "كبير" بأسعار الذهب في بغداد واستقرارها في اربيل

2024-03-05 12:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" بشكل كبير في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، إلا أن الأسعار استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، (5 آذار 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 443 الف دينار، وسعر الشراء 439 الف دينار.

ويوم أمس الاثنين؛ سجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 435 الف دينار، وسعر الشراء 431 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 413 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 409 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 445 الف دينار و455 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 415 الفاً و 425 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 510 الف دينار، وعيار 21 بيع 450 ألف دينار، وعيار 18 بيع 390 ألف دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.