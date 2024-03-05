2024-03-05 12:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استخدمت السلطات العراقية الطائرات الحربية والمسيرة للسيطرة على نزاع عشائري جنوبي البلاد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن طيرانا جويا ومسيرا يجوب مناطق قضاء الإصلاح في محافظة ذي قار بحثا عن مطلوبين هاربين في مناطق الاهوار.

وأضاف المصدر؛ أن الطيران الجوي تعرض لإطلاق نار أثناء تنفيذ عمليات الإنزال الجوي حصلت في مناطق قرى الرميض.

وأشار المصدر إلى أن عدد المعتقلين بلغ لغاية الآن أكثر من 120 شخصا من العشيرتين، ومصادرة كميات اسلحة كبيرة.

ويوم الاحد الماضي، اندلع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتي آل عمر والرميض استخدم فيه اسلحة ثقيلة ومتوسطة، وأدى لحرق عدد من المنازل السكنية.

وخلال النزاع، قتل مدير شعبة مكافحة واستخبارات ذي قار العقيد عزيز فيصل.

جاء هذا النزاع المسلح رغم إعلان زعيمي عشيرتي آل عمر، والرميض، في محافظة ذي قار، في 3 تشرين الأول 2023، الاستجابة لمبادرة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بالركون إلى الحل السلمي للنزاع المسلح الجاري بينهما منذ أشهر.