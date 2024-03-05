المخابرات التركية تعلن اعتقال 7 أشخاص للاشتباه ببيعهم معلومات للموساد الإسرائيلي

2024-03-05 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، “اعتقال 7 أشخاص للاشتباه ببيعهم معلومات للموساد الإسرائيلي”. وأفادت وكالة “الأناضول” التركية، بأن “المخابرات التركية أوقفت بالتعاون مع مديرية الأمن في إسطنبول 7 أشخاص للاشتباه بجمعهم معلومات وبيعها للموساد الإسرائيلي”. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية التركية من تفكيك شبكة تابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، […]

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