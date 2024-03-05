2024-03-05 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 15 سنة بحق مدير حسابات مديرية تنفيذ المحافظة السابق. وقال مصدر قضائي لوكالة ايرث نيوز، إن “جنايات النجف اصدرت حكماً بالسجن 15 عاماً بحق المدان مدير حسابات مديرية تنفيذ النجف السابق وفق المادة 315”. واضاف ان “المتهم قام بتنظيم صكوك وهمية واختلاس مبالغ مالية”.

ظهرت المقالة الحكم بالسجن 15 سنة بحق مدير حسابات مديرية تنفيذ النجف السابق أولاً على ايرث نيوز.