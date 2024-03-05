2024-03-05 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقر الدولار مقابل اليوان خلال تعاملات الثلاثاء، مع استيعاب الأسواق لبيانات للسياسة النقدية صادرة عن الصين ولم تقدم إجراءات تحفيز كبيرة، في حين يبدو أن ارتفاع التضخم مجددا في طوكيو يجعل اليابان تقترب خطوة أخرى من التخلي عن أسعار الفائدة السلبية. ولا يزال هوس العملات المشفرة على أشده، إذ تداولت عملة بتكوين بالقرب […]

ظهرت المقالة الدولار يستقر وهوس العملات المشفرة لا يزال على أشده أولاً على ايرث نيوز.