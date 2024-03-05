الدفاع المدني بغزة: إسرائيل تكرر استهداف الساعين للحصول على المساعدات كلما وصلت

2024-03-05 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي يكرر استهداف الساعين للحصول على المساعدات كلما وصلت شاحنات المواد الإغاثية إلى القطاع. وأضاف المتحدث في بيان اليوم الثلاثاء، أن “هناك تعمد لاستهداف الساعين للحصول على مساعدات لخلق حالة من الفوضى” مشيرا إلى أن “طريقة إيصال الشاحنات وظروف الحصول على المساعدات الشحيحة […]

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