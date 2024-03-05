المفوضية تؤكد للثامنة تشكيل لجان للاشراف على المكاتب الانتخابية في كوردستان

2024-03-05 12:30:12 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان مجلس المفوضين في المفوضية قرر المصادقة على جدول زمني لعملية انتخابات برلمان اقليم كوردستان 2024 . وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي لقناة الثامنة ان مجلس المفوضين وافق ايضا على تشكيل لجان من اعضاء المجلس للاشراف على عمل المكاتب الانتخابية في اقليم كوردستان وذلك ضمانا لديمومة وتنظيم العمل في هذه المكاتب. واكدت غلاي ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مستمرة بعملها لاجراء انتخابات برلمان الاقليم في الموعد المحدد في العاشر من حزيران 2024 وفقا للمعايير الدولية. ووقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان